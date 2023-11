Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

17e journée

VALENTIN THIÉRY

Boosté par son nul à Kriens, le FC Bulle boucle son premier tour de Promotion League avec la réception du FC Bavois, ce vendredi (20 h).

Hors jeu. Borges est blessé, Sissoko suspendu.

Enjeu. Pour ce cinquième derby romand de la saison, les Gruériens doivent décrocher un succès qui leur échappe depuis le 13 octobre. Treizième et juste devant eux au classement, Bavois n’a pris qu’une seule unité sur les quatre dernières journées. «On est dans une phase intéressante depuis la seconde période à Paradiso. Ne nous relâchons pas. Et puis, on a besoin de faire des points», constate le technicien bullois Cédric Strahm.

Le jubilaire. Maxime Afonso va fêter vendredi sa 200e apparition pour le FC Bulle. Le capitaine avait atterri au club à l’été 2015. «Max…