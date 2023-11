Avec une rentabilité en recul, les entreprises fribourgeoises entrevoient un hiver difficile

Quelque 441 entreprises membres de la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), employant environ 26’400 personnes, ont participé à l’enquête conjoncturelle d’automne de la CCIF entre le 28 août et le 29 septembre 2023. 51% d’entre elles font état d’une marche actuelle des affaires qualifiée de «bonne à excellente». Et ce malgré l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, la force du franc et l’accumulation des incertitudes (guerre en Ukraine, guerre Israël-Hamas, tensions Occident-Chine, fragilité de l’économie chinoise, entre autres), selon un communiqué de la CCIF diffusé ce jeudi.

L’avenir immédiat est perçu comme peu reluisant. L’industrie d’exportation, notamment, se montre pessimiste pour les six prochains mois. Dans ce secteur, la part d’entreprises estimant…