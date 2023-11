CHÂTEL-SAINT-DENIS

Claudette Duc est décédée à son domicile, le mardi 10 octobre. Une cérémonie a eu lieu en l’église de Châtel-Saint-Denis, le vendredi 13 octobre.

Fille de Lucien et Agnès, Claudette est la troisième d’une fratrie de quatre enfants. Elle est née le 19 mars 1942 à Autavaux, dans la Broye fribourgeoise. Elle y passa son enfance et effectua sa scolarité dans l’école du village.

Elle fut très vite active dans le monde du travail. Au milieu des années 1960, elle s’établit à Châtel-Saint-Denis pour exercer son métier de sommelière, au Lac des Joncs et au Cheval-Blanc. Elle y rencontra Philippe, qu’elle épousa en 1967. De leur union naquirent trois enfants: les jumeaux Florence et Charles en 1968 et, en 1973, la petite dernière Anne.

Maman attentionnée, elle garda son activité…