De bonnes intentions dans un nouvel établissement

Mis en place à la suite d’une vague de départs au sein de l’Association du CO de la Glâne, un groupe de travail a donné ses premières conclusions. Il se montre constructif. Un nouveau départ est espéré dans un bâtiment désormais rénové et adapté.

VALENTIN CASTELLA

CO DE LA GLÂNE. «Il y a eu des critiques. Nous avons fait le tour des collaborateurs et nous en sommes arrivés à la conclusion que, en tant qu’administrateur, Benoît Chobaz est la bonne personne.» Jeudi soir à l’occasion de l’assemblée de l’Association du CO de la Glâne, Stefanie Losey a transmis aux délégués des communes les premières conclusions du groupe de travail ad hoc. Celui-ci avait été créé en janvier, à la suite des nombreux départs de collaborateurs de l’Association constatés dès la fin de l’année dernière (notre…