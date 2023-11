BADMINTON. Les championnats fribourgeois avaient lieu le week-end passé à Estavayer-le-Lac. Les espoirs du BC Bulle Antoine Majeux et Kseniya Favre se sont respectivement imposés en U15 et en U13. Ils ont été imités par Laurianne Delley, titrée en catégorie 2 comme Sébastien Perritaz. Succès aussi pour Samuel Gremaud et Léo Mohamadi (BC Gruyères) en double et Sacha Yersin et Sidonie Baechler (BC Glâne) en double mixte.