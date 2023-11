Deux frères exposent photographie et poésie

MATRAN. Charly et Pierre Jaquier sont frères, Glânois (de Promasens), et proposent une exposition commune à l’Espace Hugo, à Matran (route de l’Eglise 22). Charly Jaquier se passionne pour la photographie, Pierre Jaquier pour la poésie. Après une collaboration en 2018 sous la forme d’un recueil de poèmes illustrés (Où sont passées les odeurs de foin… Editions des Sables), ils proposent ici l’inverse: une exposition d’images de Charly, avec des textes de Pierre. Les deux moyens d’expression «sont étroitement liés, vous faisant voyager, rêver… le plus souvent résonnant en vous-même», assure le communiqué de presse. Vernissage ce vendredi dès 18 h. L’exposition sera visible jusqu’au 19 novembre, samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, du lundi au vendredi de 15 h à 20 h.