BULLE. Venu de Rouen, We Hate You Please Die joue ce jeudi à Ebullition (20 h 30). Ce groupe punk a vu le jour en 2017 et a sorti deux albums dans sa formation initiale. Passé de quatuor à trio (deux filles, un garçon), il a poursuivi sa route avec une tournée au Canada l’été dernier et deux nouveaux singles parus au printemps. Le trio fribourgeois Dallas-Arbiter (Vincent Yerly, Sylvain Aebischer et Jean-Marc Wenger) se produira en première partie. www.ebull.ch.