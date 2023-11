Fin de série pour le CS Romontois

Le débrief en 2e ligue inter

CS Romontois - FC Collex-Bossy 0-4 (0-3)

Buts: 8e 0-1, 36e 0-2, 46e 0-3, 64e 0-4.

CS Romontois: Vasilev; Varela, Matusadila, Lewandrowski, J. Rossier (70e Gomes); Rodrigues (81e S. Schmutz), G. Schmutz (45e Brito), Pedrosa; De Oliveira Borges, Mehmetaj (70e Duvoisin), Gagigo (45e Progin).

LE MATCH. Opposé au FC Collex-Bossy, le CS Romontois s’est incliné 4-0 samedi au Glaney. Dans des conditions météorologiques dantesques, les Glânois n’ont pas pu s’adjuger une quatrième victoire de rang en 2e ligue inter. Menés dès l’entame, les «vert et blanc» sont restés muets devant les cages et ont même rejoint les vestiaires avec un déficit de trois buts. Pour le capitaine et attaquant Kevin De Oliveira Borges, son équipe a surtout manqué de réalisme: «Nous avons été les…