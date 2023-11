Fribourg lance sa campagne de prévention contre les cigarettes électroniques

Avec leurs goûts sucrés, les cigarettes électroniques ou puffs récoltent du succès auprès des enfants et adolescents. La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) souhaite prévenir la population sur la dangerosité de ces tubes colorés. En collaboration avec le CIPRET, elle lance ce lundi une campagne de prévention, «afin d’ouvrir le dialogue avec les jeunes», indique-t-elle dans un communiqué.

«La nicotine contenue dans les puffs est une nicotine de synthèse davantage addictive que celle présente dans les feuilles de tabac utilisée pour la fabrication des cigarettes classiques.» La DSAS ajoute que la concentration en nicotine dans les puffs est généralement élevée et celle-ci peut nuire au développement du cerveau jusqu’à l’âge de 25 ans. Selon une enquête d’Unisanté, 6…