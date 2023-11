Grâce à sa gastronomie, Fribourg intègre le Réseau des villes créatives de l'Unesco

«Fribourg confirme son rôle de vitrine d’un milieu gravitant autour de la gastronomie.» Dans un communiqué transmis ce jeudi, la ville de Fribourg annonce avoir intégré le Réseau des villes créatives de l’Unesco (RVCU), dans le domaine gastronomie. L’unique autre ville suisse à y figurer est Montreux, en section musique.

La capitale cantonale se réjouit de cette distinction, décrochée grâce à son dossier de candidature élaboré avec une trentaine de partenaires dont Terroir Fribourg, Gastro Fribourg et Fribourg tourisme et région. Le plan d’action y figurant met à l’honneur l’innovation dans la gastronomie, en s’appuyant sur trois axes: la recherche, l’éducation et l’événementiel.

La ville relève quelques exemples d’actions, tels que la tenue du salon InnoFood et la sensibilisation des…