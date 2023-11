Jeanne Paradis dans le cadre national

HIPPISME. La Fédération suisse des sports équestres a dévoilé vendredi ses cadres élites et juniors de saut pour l’année 2024. La Vuadensoise Jeanne Paradis (photo) fait notamment partie des 18 sélectionnés chez les jeunes cavaliers. «C’est une suite logique après les juniors, précise-t-elle. Faire partie des cadres nationaux est positif, car ça me donne de la visibilité et ça m’offre de nouvelles opportunités de progression.» La Gruérienne de 18 ans clôturera sa saison avec deux concours à Müntschemier (BE) courant novembre. GR