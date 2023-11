The Kills, un duo de tueurs d’ennui

Vingt ans après leur excellent premier disque Keep on your mean side, The Kills sortent leur sixième album, God games, une petite merveille de rock à la maturité assumée et sans cesse renouvelée.

CHRISTOPHE DUTOIT

«Bonsoir, nous sommes The Kills. Nous sommes un groupe de guitare électrique.» Samedi en dix, l’Anglais Jamie Hince ne trouvait pas de meilleur slogan pour introduire son concert à La Gaîté Lyrique à Paris, dans le cadre de l’Arte Concert Festival. Après sept ans de mutisme, le duo qu’il forme avec la chanteuse floridienne Alison Mosshart vient de sortir God Games, son sixième album.

Sur une scène tout en longueur, comme un podium de défilé de mode rétroéclairé, les deux félins toisent le public de part et d’autre. «We are a fever/ We ain’t born typical (Nous sommes une…