L'émission Cœur à Cœur de la RTS débarquera à Gruyères

Le traditionnel trio d’animateurs sera de retour cette année pour une nouvelle édition de l’émission Cœur à Cœur, du 16 au 22 décembre. En plus de divertir et d’informer, cette dernière récolte chaque année des fonds pour une cause.

Cette année, c’est pour l’éducation des jeunes et des enfants en Suisse et dans le monde que Tania Chytil, Philippe Martin et Jonas Schneiter s’engageront. L’ensemble de l’argent collecté reviendra à la Chaîne du Bonheur. Pour ce faire, «les animateurs se relaieront sur RTS La Première et RTS 2, durant sept jours, de 8h30 à 18h», indique la télévision de service public dans un communiqué. En semaine, l’émission reviendra en direct sur RTS 1 de 18h25 à 18h50.

Durant cette période, l’émission voyagera pour aller à la rencontre de la population et de «ceux qui…