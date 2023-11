L’inconfortable torpeur de l’être

MUSIQUE

Gazelle Twin

BLACK DOG

Invada Records

A l’écoute de Black Dog, le cinquième album de Gazelle Twin, jeune Anglaise diplômée de l’Université du Sussex, on pourrait prendre à rebrousse-poil le qualificatif d’easy listening. Son électro-noise est tout sauf «facile à écouter». Au contraire, la jeune femme joue sur la corde de l’inconfort, de la perturbation auditive, de la crispation.

Encensée par la presse londonienne, Elizabeth Bernholz – de son vrai nom – signe onze titres aussi étranges qu’un film de David Lynch. Avec pour fil rouge les cauchemars de son enfance, elle distille des ambiances qui enchevêtrent cabaret enfumé et électro minimale, piano estourbi et atmosphère de cimetière. La tension atteint son comble avec des titres comme Unstoppable Force et ses rythmes ivres. Ou…