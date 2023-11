La Corrida promet deux courses de feu

La Corrida bulloise a lieu ce samedi dans le chef-lieu gruérien. Une 46e édition qui promet de belles batailles au sein des pelotons élites.

GLENN RAY

COURSE À PIED. Les rues de Bulle vibreront ce samedi au rythme de la Corrida. Près de 3700 coureurs sont déjà inscrits et plus de 4000 sont attendus. «Nous n’avons pas encore retrouvé les 4800 inscrits d’avant la pandémie, mais nous nous en approchons gentiment», apprécie Jean-Bernard Repond. Une chose est sûre: le spectacle sera au rendez-vous dans le chef-lieu gruérien. «Nous aurons droit à deux courses élites de feu!» poursuit le président d’organisation. Vainqueur en 2022 et recordman de la Corrida bulloise en 22’17, le Sud-Soudanais Dominic Lobalu sera au départ des 8,13 kilomètres du tracé masculin. Le Kényan Boniface Kibiwott,…