La Suisse, «cette machine à nous rendre moyens»

DOCUMENTAIRE. Bernard Crettaz qui vous regarde droit dans les yeux. D’outre-tombe, puisqu’il est décédé le 28 novembre 2022. Sociologue, ethnologue, fameux conférencier, orateur à l’éloquence puissante qui s’exprimait volontiers dans les médias, «Monsieur Mort», comme on avait coutume de le surnommer. Mais le Valaisan est bien plus que cela dans le documentaire que lui consacre Nasser Bakhti. On découvre Bernard Crettaz dans sa dernière tranche de vie. On redécouvre l’homme. Le réalisateur se glisse avec discrétion dans l’existence de l’octogénaire. Avec cette curiosité bienveillante qui fait la force de sa démarche, Nasser Bakhti parvient à construire un étonnant portrait en forme de mosaïque. En creux, apparaissent aussi les traits saillants d’une époque.

Intitulé Crettaz. Et comme…