Le forum des associations et du bénévolat a attiré 450 visiteurs à Fribourg

L’engagement associatif a attiré 450 personnes samedi passé au Nouveau Monde, à Fribourg, à l’occasion de la 2e édition du Forum des associations et du bénévolat (FAB). Le public a pu découvrir une trentaine d’organisations du canton et prendre notamment part à une table ronde sur les nouvelles dynamiques du bénévolat.

Compte tenu du succès rencontré, Bénévolat Fribourg Freiburg indique dans un communiqué qu’une troisième édition est d’ores et déjà prévue en novembre. «Cet évènement témoigne de l’importance que les Fribourgeois et Fribourgeoises accordent à l’engagement bénévole. Il offre un espace unique où tous et toutes peuvent prendre le pouls de la vie associative fribourgeoise», ponctue Florian Mottier, coordinateur de Bénévolat Fribourg Freiburg. Elodie Fessler