Le Giron gruérien 2027 attribué à Vuadens

"Le Giron 2023 a été spécial, mais nous en sommes fiers", a lâché Jean-Pierre Philipona, président du Giron des musiques de la Gruyère, lors de son assemblée d'automne, vendredi soir à Sorens. Pour mémoire, la 37e édition de la Fête des musiques, qui avait été repoussée à cause du Covid, a eu lieu en mai dernier au Pâquier. L'occasion pour le président du comité d’organisation, Laurent Pasquier, d'annoncer un bénéfice de 60 000 francs au terme du raoût, un montant moins réjouissant qu'attendu. "Il a fait froid et humide, a-t-il précisé. Il nous a manqué 4000 personnes." Et de relever qu'en sus de la météo, "un vol de matériel à la hauteur de 10 000 francs" a été commis pendant les quatre jours de la manifestation. Au reste, le président s'est montré positif sur l'édition en question. "Il était bien de refaire quelque chose après la crise sanitaire."

Pour sa part, le président de la société de musique de Riaz, Guillaume Gumy, en a profité pour dévoiler un aperçu de la prochaine édition qui se déroulera du 16 au 19 mai 2024 dans le village gruérien. Le thème "L'écho d'ici et d'ailleurs" sera au coeur de la manifestation à laquelle seront invités notamment la fanfare de Treyvaux, mais aussi des ensembles de Saint-Gall, de France et du Portugal. "Nous voulons démontrer que la musique n'a pas de frontière", a expliqué le président.

Enfin, l'assemblée a mis en lumière Vuadens, seul prétendant à l'organisation du Giron 2027, qui a de ce fait été validé comme hôte par les 32 délégués présents. TC