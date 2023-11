Le premier paquet du DETTEC refusé par les Fribourgeois

Le Conseil d’Etat désavoué. Son projet de désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes a été refusé à hauteur de 56,22% par les Fribourgeois. Le non le plus net revient au district sarinois (62,42%). Seuls les districts de la Veveyse (51,02%) et du Lac (50,09%) ont accepté l’objet.

Le plus gros refus est enregistré à Crésuz (77,48% de non) tandis que le plus gros oui vient des Fribourgeois de l’étranger (86,95% de oui). A noter une égalité à Villarsel-sur-Marly (12 voix pour, 12 voix contre)! Patrick Biolley