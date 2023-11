Le Trophée de la vallée du Flon contre vents et marées

Malgré la pluie et le vent, 325 irréductibles ont bravé la tempête dimanche à Porsel pour la 46e édition du Trophée de la vallée du Flon. En raison des conditions météorologiques, les organisateurs n’ont pas pu laisser les participants se risquer en forêt. Réduit de 12,5 à 6,8 kilomètres, le tracé principal a ainsi vu la victoire du Marsensois Quentin Morard au sprint en 25’47 devant le coureur de Lieffrens Damien Girard. Le régional de l’étape Pierre-Yves Cardinaux complète le podium, à cinq secondes du vainqueur. Côté féminin, c’est la Fribourgeoise Rachel Poffet (photo, à droite) qui s’est imposée en 28’32, avec vingt secondes d’avance sur la Paquiésanne Alina Pochon et plus d’une minute sur la Mézièroise Céline Pittet. GR