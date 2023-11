Les absents n’ont pas forcément toujours tort

Dans le viseur

Grand vainqueur des élections du 22 octobre, Pierre-André Page a vécu son triomphe depuis le Sénégal, où il voyageait en compagnie de la Landwehr. Ce qui a forcé les journaux à trouver des solutions pour illustrer les articles qui lui étaient consacrés.

D’ordinaire, les après-midi d’élections sont du pain bénit pour les photographes de presse. Que ce soit dans les divers stamms ou dans la nouvelle salle de l’Hôtel cantonal, ils prennent un malin plaisir à saisir l’exaltation des vainqueurs et les mines déconfites des perdants.

Les hommes et les femmes politiques l’ont bien compris. Ils savent laisser jaillir leurs émotions fortes devant les appareils photo (en cas de victoire) ou refreindre leurs larmes tant bien que mal (en cas de veste). D’ailleurs, les plus futés et les…