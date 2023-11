Mère et fille conversent au jardin

Sous le titre Conversation au jardin, la galerie Trace-Ecart, à Bulle, invite à découvrir les univers de deux artistes, Nicole Chuard et Anaïs Lou. La première, photographe, expose des cyanotypes, alors que la seconde, illustratrice, présente des dessins. C’est aussi une rencontre entre mère et fille, «autour de la vie naturelle et sociale de leur jardin, de ses plantes et de ses habitants, de passage ou non», précise Trace-Ecart. L’exposition est visible jusqu’au 26 novembre, le vendredi de 16 h à 20 h, samedi et dimanche de 11 h à 17 h. www.traceecart.com. EB