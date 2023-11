Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Nietzsche, la glaise et les fourmis

François Monthoux est un artiste vaudois passionné notamment par les fourmis. Nietzsche, lui, est peintre, sculpteur et philosophe. Sa tête toujours en effervescence le mène à créer des œuvres poétiques, peuplées d’êtres fantastiques et moyenâgeux.

L’atelier du temps d’avant

Walter Raaflaub est un charpentier de 93 ans toujours en activité. Septante ans de fabrication de luges, de traîneaux, de haches, de râteaux dans la pure tradition du Saanenland. ■