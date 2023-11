Petits morceaux de noirceur

BANDE DESSINÉE

Jean Van Hamme et autres

MISÉRICORDE

Dupuis

Bien qu’arrivé à un âge certain, Jean Van Hamme continue de scénariser de belles pépites pour quantité de chanceux dessinateurs, tout en réussissant à se renouveler. Le père de Thorgal, XIII, Largo Winch, La fortune des Winczlav et tant d’autres séries qui ont marqué l’histoire de la bande dessinée franco-belge propose ainsi un recueil de sept courtes nouvelles écrites entre 1968 et 2008. Chacune est illustrée par un dessinateur différent, comme Jose Luis Munuera, Dominique Bertail ou Aimée de Jongh.

Un écrivain de polars populaires et violents retrouve ses personnages étrangement assagis, un marchand vend du temps supplémentaire, une femme fatale tombe dans les bras d’un vieux garçon chauve et bedonnant ou encore un complot…