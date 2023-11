Retour à la normale déficitaire

La saison culturelle du Bicubic n’a pas encore retrouvé la fréquentation qui était la sienne avant la crise sanitaire. Une perte a été communiquée lors de l’assemblée.

BICUBIC. Avant d’assister à l’assemblée du CO de la Glâne, les délégués des communes ont pris connaissance des activités 2022 et 2023 de l’association du Bicubic. Ayant quitté son poste en août dernier, la coordinatrice Monique Bruegger a toutefois dressé le bilan de ces derniers mois, dans un rapport lu par le président Jacques Maradan.Lors de cette première saison «normale» à la suite de la crise sanitaire, 2340 personnes ont assisté aux huit spectacles proposés. Soit un taux de remplissage de 77%. Trois représentations ont affiché complet (Barbara Pravi, Brigitte Rosset et Joseph Gorgoni).

Destinée aux enfants, la…