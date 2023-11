Saga germanique pour francophones

TREYVAUX. Présenté lors des dernières Journées du théâtre suisse à Fribourg, The Game of Nibelungen passe ce samedi à Treyvaux. Deux représentations sont prévues. Bien que programmées par l’Arbanel (où le public a rendez-vous), elles ont la particularité de se dérouler dans une salle de l’école voisine. Seule en scène, la comédienne, mime et marionnettiste vaudoise Laura Gambarini joue en effet avec les objets et le décor d’une classe, pour raconter avec humour la saga des Nibelungen. Cette épopée médiévale est l’équivalent germanique des légendes arthuriennes.

Interprété en allemand, le spectacle s’adresse à un public francophone, au point qu’il a pu être présenté au Festival d’Avignon. L’idée remonte à la pandémie: privée de scène, Laura Gambarini a dû trouver un emploi temporaire et a…