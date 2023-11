Transports publics: plusieurs améliorations pour le canton de Fribourg

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) a annoncé ce mercredi les principales nouveautés de l'horaire 2024 des transports publics. Ceci sous réserve de la validation budgétaire par le Grand Conseil fribourgeois. Un nouvel horaire qui entrera en vigueur le 10 décembre prochain.

La principale nouveauté se trouve du côté d’Estavayer-le-Lac. Une ligne de bus locale sera exploitée par CarPostal. La commune sera la première du canton à «bénéficier d’une telle disposition de la nouvelle loi sur la mobilité». De plus, les bus de la ligne reliant Murist et Vuissens circuleront également le week-end et les jours fériés, «comme le demandaient 600 citoyens en mai 2023».

En Gruyère, aux heures de pointe, il sera possible d’emprunter la…