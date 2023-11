Tribune libre

Comme la fondue moitié-moitié

A propos du 2e tour de l’élection au Conseil des Etats.

Comme le savoureux mélange d’une fondue moitiémoitié, Johanna Gapany et Isabelle Chassot offrent la parfaite combinaison de l’expérience et de la fougue, de l’énergie et du pragmatisme, leur complémentarité fait la force de leur association.

Ces deux brillantes femmes ne sont pas dogmatiques, elles couvrent l’entier du spectre politique et défendront à Berne les besoins de toutes les Fribourgeoises et de tous les Fribourgeois. Nous avons la chance d’avoir un duo qui a démontré l’étendue de ses capacités, il ne tient qu’à nous, électeurs, de faire le choix d’un binôme dont l’efficacité ne peut être remise en question. Preuve en est, Isabelle Chassot a reçu l’entier de l’approbation du parlement en étant…