Une centaine de structures pour le bien-être des reptiles, et ce n'est pas fini

Le canton de Fribourg a mis en place, depuis 2015, des petites structures sur les talus le long des voies de communication, notamment les voies de chemin de fer, dont le but est d’offrir un environnement favorable aux reptiles.

Ce projet, né d’une collaboration entre le Service des forêts et de la nature, les CFF, les TPF et le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse, est constitué de tas de pierres, de tas de bois et de niches pierreuses, entre autres, dont l’exposition favorable, la tranquillité et l’entretien extensif font de ces petits espaces des habitats de grande valeur pour de nombreuses espèces menacées, rappelle un communiqué de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) publié ce vendredi matin: «Ces tas de…