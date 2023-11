Une supplémentaire pour le NOF

NUITHONIE. Le Nouvel Opéra Fribourg (NOF) propose I Hate New Music! à Nuithonie. La soprano belge Sarah Defrise est seule en scène pour tenter de faire changer d’avis à toutes les personnes qui croient détester la musique contemporaine. Elle va user de sa technique lyrique et de son humour pour démontrer que des compositeurs comme Luciano Berio ou John Cage sont accessibles à tout le monde. Le spectacle, qui se déroule dans la salle d’expo, affiche complet samedi et dimanche. Une représentation supplémentaire est programmée mercredi 15 novembre, à 19 h. www.equilibre-nuithonie.ch.