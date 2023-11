LA SPIRALE. Entre latin-jazz et chanson française, le groupe valaisofribourgeois Volver vernit son troisième album El Viento, ce samedi à La Spirale (20 h 30). L’autrice-compositriceinterprète Pauline Lugon sera entourée du guitariste Claude Schneider et du contrebassiste Arnaud Francelet, deux complices musiciens et compositeurs qui l’accompagnent depuis 2015. Ils ont également invité le batteur Luigi Galati et la pianiste fribourgeoise Livia Marras. www.laspirale.ch.