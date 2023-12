Deux expos de marionnettes contemporaines

MUSÉE. Ce vendredi, le Musée suisse de la marionnette vernit une double exposition de marionnettes contemporaines. Elle met en valeur le travail du sculpteur genevois Christophe Kiss réalisé depuis trente ans pour le Théâtre des marionnettes de Genève. Il montre notamment toutes les étapes de fabrication d’un Pinocchio créé en 2013 pour le conte musical mis en scène par Geneviève Pasquier. Le second accrochage est dédié aux pièces de la compagnie lausannoise La Rose des Vents, créée en 1966 par Suzanne et Daniel Brunner. Tous deux sont issus des Beaux-Arts de Lausanne et de l’Ecole d’arts appliqués de Vevey. Ensemble, ils ont créé plus de 45 spectacles en Suisse et à l’étranger. CD

Vernissage ce vendredi, à 18 h. www.marionnette.ch