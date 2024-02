«Nous avons les armes pour nous sauver»

UNIHOCKEY. Battus 0-7 samedi par les Bernoises de Burgdorf, Fanny Ecoffey et Aergera Giffers sont condamnées à jouer les play-out de Ligue nationale A (LNA). Elles joueront leur place dans l’élite début mars face aux Zurichoises de Riders, contre lesquelles leur bilan est d’une victoire et d’une défaite. «On aurait clairement pu faire mieux face à Burgdorf, soupire l’Attalensoise de 25 ans. On s’est mis trop de pression et l’équipe a eu du mal à gérer.»

Neuvièmes avec 15 points, les Singinoises ont échoué à deux unités de Winterthour – battu 1-5 lors de l’ultime journée – et des play-off. «L’objectif n’a pas été atteint, mais nous pouvons être fières de notre championnat. Beaucoup disaient que nous n’avions pas notre place en LNA, nous leur avons prouvé le contraire sur ces derniers…