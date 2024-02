Acolyte de Mister V, le youtuber Theo Juice rappera à Ebullition

Après avoir roulé en F4 devant plus d’un million de spectateurs virtuels à l’occasion du Grand Prix Explorer 2023, Theo Juice prendra cette année la direction d’Ebullition pour exercer ses talents de rappeur. Le YouTuber proche de la star d’internet et de la musique Mister V est bien connu des utilisateurs de la plateforme, apparaissant régulièrement dans le contenu de célèbres vidéastes dont Squeezie.

Actif dans le rap depuis plus de cinq ans, il aura l’occasion de défendre son album «Passionnément» sorti en 2023. Avec des titres dont les «sonorités et influences éclectiques viennent de partout et de toutes les époques», promet Ebullition dans un communiqué. Geoffroy Brändlin