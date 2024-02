Bonbons acides à sucer et/ou hold-up musical

MUSIQUE

Nouvelle Vague

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO

PIAS

Il y a tout juste deux décennies, Nouvelle Vague réussissait un coup de maître. Deux musiciens français, Marc Collin et Olivier Libaux, reprenaient en version bossa-nova des grands classiques de la new wave (nouvelle vague en anglais), tels que The Cure, The Sisters of Mercy, Joy Division, Depeche Mode et toute autre forme de musique dépressive et synthétique des années 1980 remise au goût du jour (d’il y a donc vingt ans), avec l’apport d’une kyrielle de chanteuses de passage. Le concept fit un tabac dans les cercles qui apprécient la musique facile d’accès (easy listening) et très branchouille.

Vingt ans et une septantaine de reprises plus tard, Nouvelle Vague poursuit son magistral hold-up musical. Au menu: Tears for Fears, Billy…