Ces hurluberlus de Tapir!

MUSIQUE

Tapir!

THE PILGRIM, THEIR GOD AND THE KING OF MY DECREPIT MOUNTAIN

Heavenly Recordings/PIAS

Le toujours très inspiré Télérama vient de les traiter «d’hurluberlus». Forcément, ces six Anglais de Tapir! l’ont un peu cherché. Fin janvier, ils venaient de sortir leur troisième EP en neuf mois, de quoi former un éclatant premier album qui détonne.

En trois fois quatre titres, Tapir! réinvente une forme de folk ambitieuse et décomplexée. Autour de la voix maligne d’Ike Gray, le groupe semble s’être perdu dans un magasin de musique. Ici une boîte à rythmes, là une batterie. Ici quelques accords de guitares acoustiques, là de rares riffs saturés de fuzz. Ici un cornet, là un violoncelle. Comme si tout l’orchestre devait passer à la casserole.

Avec ses tempos souvent ralentis et nonchalants,…