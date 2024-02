Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA VILLE DE BULLE a la ferme intention de définir une «stratégie de développement durable». Pour être sûre de son coup, elle demande à la population son avis. C’est l’enjeu d’un sondage, qui ne prend que cinq minutes, comme annoncé dans le préambule aux questions posées. Parmi celles-ci, faut-il «appliquer le concept de quartier éponge et réintroduire au cœur de la ville un cycle de l’eau plus naturel»? Par ailleurs faut-il «promouvoir un mode de vie plus sain à travers la promotion du sport (exemple: système BoxUp ou Gympoussette)»? Il est aussi question de soutenir «l’utilisation de produits du quotidien écologiques (savon/liquide vaisselle/lave-linge…)». Le problème avec les sondages, c’est qu’il est difficile de savoir s’ils existent pour occuper cinq minutes de…