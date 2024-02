Développement durable: Les citoyens bullois invités à exposer leurs attentes

L’exécutif bullois souhaite mettre sur pied une stratégie communale de développement durable. Pour définir ses objectifs et prioriser ses actions, il encourage les citoyens à donner leurs avis et leurs suggestions via un formulaire en ligne. Mobilité, territoire, agriculture, énergie, bâtiments ou encore vivre-ensemble: de nombreuses thématiques seront abordées.

«L’expérience démontre que l’action collective accroît les chances d’une commune d’atteindre des objectifs ambitieux pour un avenir plus durable», relève la ville dans un communiqué de presse diffusé ce lundi. A noter qu’il est possible de se procurer le questionnaire en version papier auprès de l’administration communale (Grand-Rue 7).

Les personnes ayant répondu au sondage pourront signifier leur intérêt à faire partie d’un groupe représentatif de la population et prendre part à un atelier participatif. Elodie Fessler