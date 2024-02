Des vents violents balaieront la région

Tenez-vous éloignés des forêts, ne parquez pas votre voiture près d’un chantier ou sous un arbre, relevez vos stores, faites attention aux chutes d’objets et de tuiles et ne pratiquez aucune activité sur un lac ou un cours d’eau. Voici les principales recommandations de Météo Suisse, à suivre au plus tard jeudi dès 18h. L’Office fédéral de météorologie et de climatologie a en effet lancé une alerte aux vents violents de niveau 3 sur 5 pour le canton de Fribourg et la Broye-Vully. Des vents de plus de 100 km/h balaieront la région. La situation devrait se calmer vendredi autour de 2h du matin.

Une alerte de pluies de degré 2 a également été déclenchée pour le sud de canton, en Gruyère, Glâne et Veveyse pour toute la journée de vendredi. Geoffroy Brändlin