Disparue, revenue… et maintenant?

Linwood Barclay

DISPARUE À CETTE ADRESSE

Belfond, 448 pages

Né aux Etats-Unis, installé au Canada depuis son plus jeune âge, Linwood Barclay s’est imposé comme un nom incontournable dans le domaine du polar. Aussi bien par le nombre de ses romans (une vingtaine sont parus en français ces quinze dernières années) que par son sens de l’intrigue. Disparue à cette adresse confirme son art du suspense et se révèle d’une efficacité digne du meilleur Harlan Coben. Le point de départ pourrait en effet se trouver chez l’auteur de Ne le dis à personne, puisqu’il est question d’une disparition… et d’une réapparition.

Il y a six ans, Brie Mason s’est comme évaporée. Son mari Andrew est soupçonné, sans preuve. Et voici qu’une femme se présente à leur ancien domicile, s’étonnant de ne pas…