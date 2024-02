Double dose de danse contemporaine

EQUILIBRE. Deux pièces de danse contemporaine sont à l’affiche d’Equilibre, à Fribourg. La jeune chorégraphe Jeanne Garcia a remporté en 2022 le prix du jury lors de la manifestation InciDanse, ce qui lui a permis de développer son spectacle lors d’une résidence à Nuithonie. Il en résulte une nouvelle version d’Eponyme, sous forme de duo. En seconde partie, Equilibre accueille le chorégraphe genevois Edouard Hue (Prix suisse de la danse 2019) et sa Beaver Dam Company. Dans Dive, sept danseuses et danseurs ont travaillé autour de la notion d’instinct. A découvrir ce jeudi (19 h) et demain vendredi (20 h). www.co2-spectacle.ch. EB