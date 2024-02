Elle était la sœur de la gymnaste

LIVRES

Sonia Baechler

MON DIEU, FAITES QUE JE GAGNE

Bernard Campiche, 232 pages

Un jour, sa petite sœur de 6 ans fait un grand écart, dans les couloirs de la Migros de Sion, où la société de gymnastique fait une démonstration. «Et ça a commencé comme ça»: la cadette a un talent inné, aucun doute. L’aînée, la narratrice, nettement moins. Dorénavant, la vie de la famille va tourner autour des entraînements de la surdouée, des concours, de ses rêves. Et de ceux des parents. L’autre, la grande, rêvasse, cherche sa place, nourrit jalousie et frustration. Elle découvre peu à peu qu’elle préfère les mots et la poésie à l’effort physique.

Pour son troisième livre après Minutes d’éternité (2009) et On dirait toi (2013), Sonia Baechler a puisé dans son histoire personnelle pour la transposer en un…