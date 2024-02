Enney: L’épicerie La Sieste ferme définitivement ses portes

Ouverte en mars 2017 à Enney, l’épicerie La Sieste a définitivement mis la clé sous le paillasson le 23 février. Ce magasin de proximité durable qui comptait six collaborateurs proposait des produits locaux, dont certains en vrac, ainsi que des livraisons. Dans un communiqué diffusé ce lundi, son fondateur Clément Castella explique les raisons qui ont mené à sa fermeture.

A commencer par l’inflation «fortement ressentie» en fin d’année passée: le coût des charges fixes a augmenté et le budget des clients a, lui, diminué. «Ce qui ne nous a pas aidés, étant donné que nos produits, locaux et de qualité, étaient parfois plus onéreux que dans la grande distribution». Le commerçant relève également la concurrence avec les grandes surfaces qui proposent des prix plus bas.

Clément Castella concède certaines «erreurs stratégiques», mais accuse également un «mauvais accompagnement financier externe» durant plusieurs années. «Un sentiment de tristesse résonne à l’heure de fermer les portes de cette épicerie qui a une âme et une histoire», ponctue ce dernier. Pour l’heure, aucun repreneur ne s’est annoncé. Elodie Fessler