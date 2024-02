Exposition entre photo et peinture

MATRAN. L’artiste gruérienne Yihio, de son vrai nom Nicole Python, est l’invitée de la galerie Hugo, à Matran. Sous le titre Paréidolie, elle expose jusqu’au 30 mars ses œuvres, qui se situent à mi-chemin entre peinture et photographie: Yihio peint avec ses doigts, parfois à l’aveugle, en suivant son instinct et ses émotions, avant de prendre des photos, des détails, dans une mise en scène qui cherche à faire vibrer ou rêver. Vernissage ce vendredi, dès 18 h. A découvrir ensuite du mardi au jeudi, 9 h – 17 h, samedi et dimanche 14 h – 17 h. www.nicolepython.art EB