Festival du film vert: La nature sur grand écran dans cinq salles du canton

Fribourg, Romont, Charmey et Rue accueilleront le Festival du film vert du 2 au 23 mars. Il propose plusieurs documentaires célébrant la nature et les personnes qui s’engagent pour la préserver. A l’issue de la majorité des projections, le public pourra, comme à l’accoutumée, échanger avec les réalisateurs, des scientifiques ou des personnes qui s’engagent dans des initiatives concrètes. Les organisateurs ont dévoilé ce jeudi le programme de cette 19e édition.

Cette année, le coup de cœur du comité de sélection s’est porté sur Sœurs de combat (Belgique 2022). Ce long-métrage à voir dès 10 ans et réalisé par Henri de Gerlache «dresse des portraits croisés de plusieurs jeunes femmes qui se sont engagées corps et âme pour la cause qui leur tient le plus à cœur, dans le sillage de Greta…