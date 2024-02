Festival: Le FIFF dévoile la programmation de sa 38e édition

Il y aura de quoi rassasier les plus fervents cinéphiles de la région. Du 15 au 24 mars, le Festival international du film de Fribourg projettera 100 films en provenance de 49 pays. Parmi ces derniers, le public pourra se délecter de 5 premières mondiales, 5 premières européennes et 40 premières suisses. Au niveau de la compétition internationale, 12 longs métrages et 16 courts métrages seront présentés.

Dans sa sélection, le directeur artistique du festival, Thierry Jobin, souligne une grande présence d’humour, «parfois noir, souvent grinçant», mais surtout une «inventivité formelle absolument décoiffante». «La sélection du 38e FIFF, majoritairement en provenance d’Asie, Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient et Europe de l’Est, lève le voile sur les infinies possibilités transgressives que permettent notamment l’ironie, l’humour noir ou absurde», ajoute Thierry Jobin. Du road-movie marocain aux airs de western décalé de Déserts à la dystopie familiale péruvienne de Cuadrilátero, il y en aura pour tous les goûts.

Comme déjà annoncé, le FIFF fera la part belle au hip-hop, qui fête ses 50 ans d’existence cette année. Il proposera aussi un panorama sur le cinéma de la Macédoine du Nord et a offert deux cartes blanches: une à l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani et une autre au réalisateur français Michel Gondry. Les enfants auront à nouveau accès à des projections spécifiques tandis que les adultes pourront profiter de séances de minuit ou d’expériences culinaires dans des restaurants fribourgeois grâce à l’action «Un film, un repas». Le programme complet ainsi que la billetterie sont à retrouver sur le site internet du FIFF. Patrick Biolley