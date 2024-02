Festival: Pour leurs dix ans, Les Georges projetteront des clips au château de Gruyères

Dix actions pour ses dix ans. C’est ce que promet le festival Les Georges dans un communiqué diffusé ce mardi. À l’occasion de son anniversaire, il a décidé de s’ajouter des objectifs et des tâches, en plus de l’organisation annuelle de l’événement. Pour rappel, ce dernier se déroulera du 15 au 20 juillet 2024. La Gruyère vous propose une sélection des principales actions.

En avril

La première en date est agendée le 19 avril. Elle prendra la forme d’une soirée «Clips, musique et fondue». Concrètement? Dix clips d’artistes et groupes fribourgeois, dont Dirty Sound Magnet et BARON.E, seront projetés dès 20h45 dans la cour du château de Gruyères. Le duo fribourgeois Oze se produira aussi en live. Avant, les participants à cette soirée gratuite pourront apporter leur propre fondue et la déguster. Les places étant limitées, les inscriptions sont recommandées.

En mai

En collaboration avec le restaurant Les Menteurs à Fribourg, Les Georges proposent une soirée Blind Test & Karaoké le vendredi 17 mai. Des boissons et des entrées pour Les Georges pourront être gagnées.

En juillet

Le mois de juillet sera l’occasion pour le festival de concentrer plusieurs de ses actions. Du 11 au 13 juillet, les élèves de l’académie La Gustav se produiront par exemple gratuitement en concert durant le montage du festival. Une exposition «insolite et absurde» sera aussi ouverte au public à partir du 11 juillet. Elle rendra hommage aux personnes travaillant pour Les Georges. Et pour arroser le tout, Les Georges annoncent la sortie d’une limonade spéciale pour les 10 ans du festival. Produite en partenariat avec la marque neuchâteloise Kinaï, elle sera vendue sur place, mais aussi prochainement au restaurant Les Trentenaires à Fribourg. Geoffroy Brändlin