Frais, sucré, dégoulinant

MUSIQUE

The Last Dinner Party

PRELUDE TO ECSTASY

Universal

NOTRE AVIS:

On en connaît quelques-uns qui vont adorer The Last Dinner Party. En moins de dix minutes de musique postées sur les sites de streaming en 2023, les cinq filles ont déjà provoqué un sacré buzz planétaire. Avec leurs robes longues et leur dégaine rococo, ces Londoniennes carrément fofolles doivent davantage à Queen (période Bohemian Rhapsody) qu’aux Spice Girls (toutes périodes confondues). Il suffit d’entendre Caesar on a TV Screen ou les envolées lyriques de Sinner pour s’en convaincre.

La recette a des atours tout à fait classiques: soudaines accélérations, ruptures de rythme incongrues, vocalises sidérales, basse omniprésente. Ces cinq jeunes femmes ont manifestement digéré la pop musique des années 1980, avec ses…