Hauteville: L’Abyss Festival célébrera cet été la diversité des musiques extrêmes

Après avoir dévoilé les premiers noms de son affiche 2024, l’Abyss Festival a présenté ce lundi la programmation complète de sa sixième édition qui se déroulera du 27 au 29 juin à Hauteville. Rock, punk, hardcore ou encore brutal death: les organisateurs promettent un mélange des musiques extrêmes «dans ce qui s’annonce comme un réjouissant foutoir».

Point d’orgue de cette édition, le pionner du brutal death metal Suffocation offrira sa «technicité et sa brutalité extrême». Une «leçon de grindcore sauvage» sera en outre assurée par Escuela Grind, tandis que le duo canado-tessinois Peter Kernel fera découvrir son univers punk-rock.

Le hardcore sera quant à lui mis à l’honneur par le quintette BIB venu tout droit du Nebraska et par les Belges de Mindwar, qui avaient déjà enflammé l’Abyss Festival en 2018. A noter encore la présence du groupe britannique Hellripper et du trio marseillais Donna Candy.

Scène régionale à l’honneur

Le festival gruérien mettra également à l’honneur 15 formations suisses dont 10 fribourgeoises. E-L-R, Trogne, Korrupted, Upload, Exorbitant prices must diminish, Grey Lips, MXD, Scalpel, Glasscats, Grimace et Acide Slam Solution fouleront les scènes de la presqu’île. La soirée gratuite du jeudi sera assurée par Synyster, Achly’s Fate, Sandokai et Smash, de jeunes talents gruériens.

A noter qu’une soirée de soutien pour l’Abyss Festival sera organisée au Nouveau Monde le 2 mars. Trois groupes programmés cette année se produiront dans la salle de concert fribourgeoise (Exorbitant prices must diminish, Grey Lips et Upload). Elodie Fessler