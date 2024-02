La «rage» de l’éternel Thierry Miller

TENNIS DE TABLE. Inébranlable Thierry Miller (photo)! Dimanche dernier à Domdidier, le Bullois du CTT Rossens (57 ans) a glané un énième titre cantonal de simple face à son excoéquipier Luca Anthonioz (4 sets à 3). «Thierry a été longtemps mené avant de gagner à la rage», raconte Fabrice Collaud, sacré pour sa part en double (catégorie D) avec «son» président Florian Morel. Les deux hommes ont dignement représenté le CTT Romont-Villaz. Un club créé il y a vingt-cinq ans et formé aujourd’hui d’une trentaine de membres unis par «un esprit sain et familial». Côté compétition, son équipe fanion lutte pour sa survie en 3e ligue. Là n’est cependant pas la vocation d’une entité orientée plaisir et formation. «Notre but est de faire monter nos jeunes pour qu’ils aillent jouer à Bulle, Fribourg…